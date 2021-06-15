تامر أمين لـ محمد صلاح في عيد ميلاده: فخر العرب ورافع راسنا

هنأ الإعلامي تامر أمين، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 29.

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فخر العرب أحلى حاجة انجبتها الكرة المصرية وهو اللي مشرفنا ورافع راسنا ".

وأضاف تامر امين :" سنة جديدة عليك ولما بتضحك يا صلاح الدنيا بتضحك، ومحمد صلاح من أهم لاعبي العالم في كرة القدم ".

وتابع تامر أمين :" نحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح لأنه تحول من مجرد لاعب كرة قدم إلى رمز ونموذج يحتذى به، وما يقدمه محمد صلاح هو الطموح والإيمان بالنجاح".

واكمل تامر أمين :" محمد صلاح بدأ في نادي المقاولون العرب وتهافتت عليه الأندية المصرية، وخرج من مصر للاحتراف في بازل السويسري ثم إلى نادي تشيلسي ثم إلى الدوري الإيطالي ثم إلى نادي ليفربول الانجليزي".

ولفت تامر أمين :" محمد صلاح مستواه ثابت في الدوري الانجليزي حتى مع سوء أداء نادي ليفربول في الموسم الماضي"، مضيفا:" لازم محمد صلاح يأخذ حقه بشكل أكبر في ليفربول ولازم ليفربول يعامل صلاح على أنه نجمه الأول مثلما يحدث مع ميسي في برشلونة ".