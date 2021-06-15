عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين لـ محمد صلاح في عيد ميلاده: فخر العرب ورافع راسنا

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ الإعلامي تامر أمين،  محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 29.

 

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فخر العرب أحلى حاجة انجبتها الكرة المصرية وهو اللي مشرفنا ورافع راسنا ".

 

وأضاف تامر امين :" سنة جديدة عليك ولما بتضحك يا صلاح الدنيا  بتضحك، ومحمد صلاح من أهم لاعبي العالم في كرة القدم ".

 

وتابع تامر أمين :" نحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح لأنه تحول من مجرد لاعب كرة قدم إلى رمز ونموذج يحتذى به، وما يقدمه محمد صلاح هو الطموح والإيمان بالنجاح".

 

واكمل تامر أمين :" محمد صلاح بدأ في نادي المقاولون العرب وتهافتت عليه الأندية المصرية، وخرج من مصر  للاحتراف في بازل السويسري ثم إلى نادي تشيلسي ثم إلى الدوري الإيطالي ثم إلى نادي ليفربول الانجليزي".

 

ولفت تامر أمين :" محمد صلاح مستواه ثابت في الدوري الانجليزي حتى مع سوء أداء نادي ليفربول في الموسم الماضي"، مضيفا:" لازم محمد صلاح يأخذ حقه بشكل أكبر في ليفربول ولازم ليفربول يعامل  صلاح على أنه نجمه الأول مثلما يحدث مع ميسي في برشلونة ".

تامر امين ليفربول صلاح محمد صلاح اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام... الصينيون في المرتبة الثانية

سموحة يضرب بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري

اجتماع وزراء الخارجية العرب|مجلس الأمن الأمل الأخير لمنع تصاعد التوتر مع إثيوبيا

بعد شهادة محمد حسين يعقوب.. أحمد موسى: رجال الأزهر ليسوا دعاة فتنة وإرهاب

يورو 2020.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمجر

أسعار مرتفعة.. الفلاحين تكشف أسباب تأخر ظهور المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

دعاة الفتنة.. أحمد موسى يعلق على شهادة محمد يعقوب أمام المحكمة: مفاجأة مذهلة

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

آكل لحوم بشر يمزق أمه لألف قطعة ويلتهمها مع كلبه | تفاصيل صادمة

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شيئا عن داعش .. وحسن البنا أسس الإخوان بحثًا عن الحكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ