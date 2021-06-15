بعد بحب سكوتي.. طارق الشيخ يطرح برومو القلوب طرحت حجارة

أغاني 2021

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ برومو أغنية جديدة تحمل إسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق وستوديو احمد جودة ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجآت .

وطرح طارق الشيخ برومو الاغنية وتقول كلماتها :

اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادىء في ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب امارة، بتقوليلى معتش فارق.

وقرر المطرب طارق الشيخ، طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

أخر أعمال طارق الشيخ

طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "بحب سكوتى" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الاغنية من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

كان طارق الشيخ اثار حالة من الجدل الواسع منذ فترة قصيرة بسبب اغنية الشهيرة التى اطلقها بعد خسارة نادى الزمالك لبطولة افريقيا الاخيرة امام النادى الاهلى.

وتسببت الاغنية فى هجوم شرس على طارق الشيخ حيث فسرها البعض بالشماتة فى نادى الزمالك رغم أنه احد مشجعيه وهو الامر الذى دفعه للرد خاصة ان الاغنية اطلق عليها القاضية.

وخرج طارق ليبرر موقفه من الاغنية وانه لا يهدف لاثارة غضب جمهور الزمالك ولكنه كان يرغب فى تقديم اغنية تعكس حالة الحزن على ما وصل اليه الزمالك خاصة بعد اداءه المشرف امام الاهلى ولكنه خسر البطولة.

طارق الشيخ يهاجم عمر كمال وحمو بيكا

وفي آخر لقاء متلفز له، انتقد المطرب طارق الشيخ، ما يحدث على الساحة الفنية، بين عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، وخاصة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.

وقال طارق الشيخ خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" المذاع علي قناه "النهار"، :"أنا مش بكرههم.. بس كل واحد منهم بيتمنظر بالعربيات.. ويقول جبت عربية اكس سكس، والتاني يرد عليه.. أنا مش معايا الإكس سكس، والحمد لله راكب عربية من سنة 93 "، مضيفًا: "واخدين جيل وبيلعبوا بدماغه زي ما هما عاوزين.. وفيه حاجات محارم.. وكله بيجري ورا الفلوس".

وأوضح طارق الشيخ ، على ضرورة ضبط العمل في المجال الغنائي، مستطردًا: "من كترهم محدش عارف يصدق حد.. الدنيا ساحت خالص، عشان كدا وقفت خالص، ورجعت لقديمي ولم أتأثر بالمهرجانات".

وأكد طارق الشيخ :" أنا راضي بالستر، وبرعى أولادي كويس.. وزمان كانت المتعة أبرك من الفلوس".