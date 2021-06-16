أخبار التعليم .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%.. بعد زيادة موازنة التعليم.. خبراء: قرار يعكس حرص الدولة على جودة المنظومة

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بعد زيادة موازنة التعليم.. خبراء: قرار يعكس حرص الدولة على جودة المنظومة



تعرف على موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية



صدى البلد يقدم خدمة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان



"لا تنساقوا وراء الشائعات" طلاب البرامج الجديدة بزراعة عين شمس يتقدمون بالاعتذار للعميد .. اعرف السبب

جامعة عين شمس تحرز تقدما ملحوظا في معظم التصنيفات الدولية



محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%



أستاذ فيروسات: اللقاح يعجل بالسيطرة على كورونا ونتوقع استمرار الفيروس لفترة

