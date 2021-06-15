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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

صدى البلد

تجري نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في انتحار فتاة عقب تناولها قرص حفظ الغلال.

 

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها أحمد سالم وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر ٢٠ عاما تناولت قرص حفظ الغلال السام ما أدى لإصابتها بحالة تسمم فارقت على إثرها الحياة قبل إسعافها.

 

وأشارت التحقيقات ان الفتاة تحدثت مع والدتها عدة مرات حول الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب مرضها المستمر ومعاناتها من جرثومة المعدة وما تسببه لها من ألم بالبطن بشكل مستمر كما أنها حاولت الانتحار مسبقا بعد وفاة والدها منذ ٦ سنوات.

 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة وقررت استدعاء والدة الفتاة لسماع أقوالها.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بآثار تسمم وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها قبل إسعافها.

 

وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

أشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة الي قيام الفتاة بتناول قرص حفظ الغلال السام بهدف الانتحار ليأسها من مرضها المستمر وشعورها بآلام في البطن.

 

واستجوب فريق البحث والدة الفتاة التي قررت انها حاولت الانتحار مرة منذ ٦ سنوات حزنا على وفاة والدها حينها وانقذوها وأنها تحدثت إليها منذ فترة عن رغبتها في إنهاء حياتها حتى فوجئت بها مصابة بحالة إعياء شديدة وتم نقلها الي المستشفى ولكنها فارقت الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق. 
 

نيابة بولاق الدكرور بولاق الدكرور قرص حفظ الغلال

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