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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يضرب بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري

مصطفى فتحي تألق خلال
مصطفى فتحي تألق خلال المباراة

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وسجل أحمد عبد القادر، هدف سموحة الأول، في الدقيقة 3، بعدما استغل خطأ علي جبر مدافع بيراميدز بسقوطه على أرضية الملعب دون احتكاك مع أحد، لينفرد عبد القادر بالمرمى ويراوغ شريف إكرامي ويحرز الهدف الأول.

وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

وأحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث للفريق السكندري فى الدقيقة 52 من زمن المباراة ليصعب المهمة على بيراميدو أصحاب الأرض فى العودة مجددا فى المباراة .

الفوز رفع رصيد سموحة إلى  40 نقطة  ليحتل المركز الثالث مؤقتا بعدما خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد بيراميدز إلى 34 نقطة في المركز الـ6 من 22 مباراة.

الدوري المصري بيراميدز سموحة شريف إكرامي مصطفى فتحي أحمد عبد القادر

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سموحة يضرب بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري

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