خبيرة تغذية تكشف طريقة علاج مريض السمنة المحب للأكل

طريقة علاج مريض السمنة

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في التوعية بخطورة مرض السمنة سواء للعامة أو المثقفين أو أنصاف المثقفين.

وأضافت "سامي"، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شرائح المجتمع المصري أصبحت تعلم خطورة مرض السمنة على صحة الإنسان.



وتابعت: "علاج مريض السمنة المُحب للأكل لا يكون من خلال "الدايت"؛ ولكن من خلال العمل على إغلاق الشهية، قائلة: "لازم نفهم في الأول الأسباب التي أدت لزيادة الوزن، للنجاح في القضاء على السمنة".