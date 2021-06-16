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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ... إعلام القاهرة تشارك فى مبادرة كويكب مصر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن  مشاركة طلاب الكلية في مبادرة كويكب مصر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وتعتبر المبادرة هي الأولي من نوعها في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الطلاب على التعمق والبحث في المجالات المتعلقة بالفضاء و ستعقد المبادرة مجموعة من ورش العمل فى مقر الوكالة لتدريب الطلاب على مجالات البحث وإنتاج المواد و الافلام المتعلقة بتكنولوجيا الإتصال والفضاء .

اهم رسائل الماجستير بكلية الاعلام  

  منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، درجة الدكتوراه فى الصحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث أحمد فتحى المدرس المساعد بجامعة الأهرام الكندية، عن رسالة بعنوان "نظم تمويل المؤسسات الصحفية المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ... دراسة مستقبلية".
 

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الرسالة جاءت تحت إشراف الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بالكلية، وضمت هيئة المناقشة د.محرز غالى أستاذ الصحافة، ا.عبد الفتاح الجبالى الوكيل السابق للمجلس الأعلى للإعلام والمستشار الاقتصادى لمركز الأهرام للدراسات.

وقامت الدراسة برصد وتحليل واقع نظم التمويل فى المؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، بما بما فى ذلك المعوقات والمشكلات التى تواجه تلك المؤسسات فى الوقت الراهن فى ظل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها، وخاصة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة "كورونا".

وخلصت الدراسة إلى 5 سيناريوهات مستقبلية للمساعدة فى خروج المؤسسات الصحفية من أزمتها الحالية، على رأسها إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، والتوسع فى الاستثمارات فى المجالات ذات الربحية كمصدر تمويلى رئيسى بعيدا عن الأنشطة الصحفية، وتطوير سياسات الدعم الحكومى للمؤسسات الصحفية القومية، ودمج المؤسسات القومية الصغيرة معا لتكوين كيان مؤسسى جديد يستطيع المنافسة فى صناعة الإعلام، واخيرا تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام فى البورصة وتخصيص جزء من الأسهم للعاملين بها.

أهم برامج كلية الاعلام 

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن بدء الدراسة ببرنامج" الإعلام الرقمي" Digital Media Program ،اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022. 

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية بأن البرنامج ضمن اللائحة المعتمدة للكلية، وتنطبق عليه كل شروط الالتحاق ببرامجها، ويتمتع خريجوه بكل مزايا الدراسة بكلية الإعلام.

وأوضحت الدكتورة  هويدا أن الدراسة في البرنامج الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، و يضم البرنامج إلى جانب المقررات الرئيسية الإجبارية، تخصصين دقيقين هما: تخصص المواقع والبوابات الإلكترونية وتخصص المنصات الإلكترونية، بواقع ست مقررات دراسية لكل تخصص منهما.

وكالة الفضاء المصرية جامعة القاهرة كلية الإعلام وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود علم الدين المؤسسات الصحفية التمويل فى المؤسسات الصحفية المصرية

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