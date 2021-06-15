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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصدقاؤه كلمة السر .. كشف غموض اختفاء شاب عن منزله بالعاشر من رمضان

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض اختفاء شاب يبلغ من العمر قرابة الـ 17 عاما بمدينة العاشر من رمضان، حيث تبين قيام اثنين من أصدقائه باستدراجه وقتله بهدف سرقة هاتفه المحمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار مديرية أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ من والدة الشاب "محمد هاني"  17 سنة، مُقيم المجاورة الثانية عشرة بدائرة القسم، يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة "صيدناوي"، تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر الاثنين، وغلق هاتفه المحمول.

 

المشدد 15 سنة لـ ربة منزل في الإتجار بالمخدرات بـ الشرقية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى مكان اختفاء جثة المجني عليه، والتي عُثر عليها مدفونة بمنطقة "أرض المزرعة" بمدينة العاشر من رمضان.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه بنفس المجاورة السكنية، أحدهما عمره 21 سنة، والآخر 19 سنة، حيث قاما المتهمين باستدراج المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق، وبمجرد وصولهما إلى مكان العثور على الجثة، أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر، وقاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول.

 

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهم باعا الهاتف المحمول إلى أحد الشخاص بمركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لربة منزل لاتهامها بحيازه كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا لمأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا من ضبط "سميعة م م" 42 سنه ربة منزل مقيمة كفر سعد محافظة دمياط، ولها محل إقامة بمحافظة الشرقية، بحوزتهما 170 قطعة بنية كبيرة الحجم من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والترويج.

 

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمة وتم إحالتها من قبل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات محبوسة علي ذمة القضية رقم 9253 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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