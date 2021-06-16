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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو آيفونك قديم.. حمل فورا هذا التحديث

لو آيفونك قديم..
لو آيفونك قديم.. حمل فورا هذا التحديث

منذ أيام قليلة أعلنت شركة آبل الأمريكية عن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 والذي يأتي بميزات رائعة تعتبر الأهم لهواتف آيفون، ولكن هناك عدد كبير من هواتف آيفون لن تحصل على نظام التشغيل الجديد نظرا لأنها هواتف قديمة تعمل بنظام التشغيل iOS 12 . 


وطرحت شركة آبل تحديثا عاجلا لهواتف آيفون القديمة وهو تحديث iOS 12.5.4 لمعالجة الثغرات الخطيرة التي يمكن استغلالها وبالتالي اختراق المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية . 

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وبحسب موقع Gizmodo التقني فإن الهواتف التي ستحصل على نظام التشغيل الجديد iOS 15  هي نفس الهواتف التي تعمل حاليا iOS 14.6  ، أما بالنسبة للهواتف القديمة والتي بنظام التشغيل iOS 12 يجب على مستخدميها تحميل iOS 12.5.4 بشكل فوري. 


ويجب على مستخدمي لهواتف والأجهزة الآتية تحميل تحديث iOS 12.5.4  بشكل عاجل: 
هواتف iPhone 5S و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و أجهزة آيباد iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3 والجيل السادس من iPod touch.

 

ويستهدف التصحيح ثغرتين من ثغرات WebKit و التي قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، تضر بالهواتف  كما أن ثغرات WebKit قد يمكن استغلالها بشكل نشط ، مما يعني أنه من المهم لأي شخص لديه هاتف آيفون أو جهازآيباد قديم أن يقوم بتحميل التحديث. 


ويعمل  تحديث iOS 14.6  لهواتف آيفون الجديدة من آبل يعالج أكثر من 40 عيبا أمنيا وثغرة قد تسمح للهاكرز فاختراق أجهزة المستخدمين، وعلى الجانب الآخر فإنها تستنزف شحن البطارية بشكل كبير.   
 

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