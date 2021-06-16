طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء الخام في المنزل

تعتبر طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء الخام بديل ممتاز عن الشوكولاتة البني، ويمكن استخدامها في العديد من وصفات الحلويات، او تناولها بمفردها مع كوب من القهوة، إلا انه يمكن تحضير الشوكولاتة البيضاء في المنزل بأقل التكاليف.





وتعتبر الشوكولاتة البيضاء الخام من اشهى انواع الشوكولاتة، وقد يفضلها البعض وبالأخص الأطفال، وقد قدم الشيف سنان بطرس طريقة الشوكولاتة البيضاء الخام بوصفة مميزة ومضمونة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة الشوكولاتة البيضاء الخام



طريقة الشوكولاتة البيضاء الخام

مقادير طريقة الشوكولاتة البيضاء الخام :

2 كيلو زبدة الكاكاو

ثلث كوب من سكر الحلويات

نصف ملعقة من الحليب المجفف.

2 ملعقة من الفانيلا



طريقة الشوكولاتة البيضاء الخام :



1- بغلي كوبين من الماء الساخن

2- ضع الماء المغلي في الوعاء الذي تريد خلط المكونات فيه، لكي تذوب المكونات فيه بشكل جيد

3- ضع قوالب الشوكولاتة في مكان ما بالقرب منك، حتى لا تضطر إلى السير عبر المطبخ بغليان الكاكاو الساخن المغلي.

4- قم بوضع زبدة الكاكاو في الوعاء الذي قمت بتسخينه

5- اضف مسحوق السكر والحليب المجفف معًا لجعل الخليط الجاف حوالي ملعقة واحدة في كل مرة.

6- يضاف الفانيليا عندما يذوب الخليط جيدا.

7- يحرك المزيج باستمرار حتى يصبح المزيج ناعمًا بدون أي كتل.

8- قم بتعريض الخليط للحرارة حتى يذوب بشكل كامل

9- استخدم ملعقة مطاطية للمساعدة في صب الخليط الساخن في القوالب الخاصة بك.