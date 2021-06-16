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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

ارشيفية
ارشيفية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات  الاجنبة والعربية مقابل الجنيه المصرى وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي اليوم الأربعاء 16 -6-2021 وجاءت الاسعار كالتالي:

 

دولار أمريكى 15.5937 
يورو 18.8746 
جنيــه إسترليـنى 21.8967 
دولار كنـدى 12.7859 
كرون دانمركى 2.5384 
كرون نرويجى 1.8737 
كرون ســويدى 1.8719 
فرنك سويسرى 17.3187 
100 ين يابانى 14.1581 
ريـــال سعـــودى 4.1579 
دينــار كويتى 51.7393 
درهم اماراتى 4.2449 
دولار اســـترالى 11.9900 
دينــار البحــرين 41.3616 
ريـــال عمـــانى 40.5000 
ريـــال قطــــرى 4.1975 
دينـار أردنـى 21.9630 
يوان صينى 2.4359 

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