أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021
ينشر "صدى البلد" أسعار العملات الاجنبة والعربية مقابل الجنيه المصرى وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي اليوم الأربعاء 16 -6-2021 وجاءت الاسعار كالتالي:
دولار أمريكى 15.5937
يورو 18.8746
جنيــه إسترليـنى 21.8967
دولار كنـدى 12.7859
كرون دانمركى 2.5384
كرون نرويجى 1.8737
كرون ســويدى 1.8719
فرنك سويسرى 17.3187
100 ين يابانى 14.1581
ريـــال سعـــودى 4.1579
دينــار كويتى 51.7393
درهم اماراتى 4.2449
دولار اســـترالى 11.9900
دينــار البحــرين 41.3616
ريـــال عمـــانى 40.5000
ريـــال قطــــرى 4.1975
دينـار أردنـى 21.9630
يوان صينى 2.4359