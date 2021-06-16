طريقة فعالة لـ علاج جحوظ العين بالعسل

يتسبب السهر لأوقات طويلة في الليل إلى حدوث جحوظ العين ، وهو الامر الذي نحتاج إلى التخلص منه في الصبح وعند الخروج من المنزل، لذا نلجأ إلى وضع الثلج وغيرها من الطرق لعلاج جحوظ العين، ومن بينها علاج حجوظ العين بالعسل



علاج جحوظ العين بالعسل

ومن أسباب الاحتياج إلى علاج جحوظ العين بالعسل الورم الشديد عند الإفراط في البكاء والإجهاد البدني المفرط والوراثة، والتهاب الجلد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وحدوث تغيير في الطقس، ومشاكل الجيوب الأنفية والإفراط في تناول الكحول والنظام الغذائي السيء، وقلة النوم والحساسية أهم أسباب انتفاخ العين .





ويعتبر علاج جحوظ العين بالعسل، وتطبيقه على العين في علاج الجروح المصابة غير القابلة للشفاء، مما يؤدي إلى تعزيز استخدامه السريري في علاج الاضطرابات المختلفة بما في ذلك اضطرابات العين، وفقا لما نشر في موقع medicalnewstoday .



علاج جحوظ العين بالعسل



وهناك أدلة على أن العسل قد يكون مفيدًا في علاج جحوظ العين بالعسل، وأمراض العيون الجافة ، وذمة القرنية بعد الجراحة ، و اعتلال القرنية الفقاعي.



وعلاوة على ذلك ، يمكن استخدام علاج جحوظ العين بالعسل كــ مضاد للجراثيم لتقليل انتفاخ العين؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية العسل واستخدامه في طب العيون.