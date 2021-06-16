عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة فعالة لـ علاج جحوظ العين بالعسل

علاج جحوظ العين بالعسل
علاج جحوظ العين بالعسل

يتسبب السهر لأوقات طويلة في الليل إلى حدوث جحوظ العين ، وهو الامر الذي نحتاج إلى التخلص منه في الصبح وعند الخروج من المنزل، لذا نلجأ إلى وضع الثلج وغيرها من الطرق لعلاج جحوظ العين، ومن بينها علاج حجوظ العين بالعسل 
 

علاج جحوظ العين بالعسل

 

ومن أسباب الاحتياج إلى علاج جحوظ العين بالعسل الورم الشديد عند الإفراط في البكاء والإجهاد البدني المفرط والوراثة، والتهاب الجلد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وحدوث تغيير في الطقس، ومشاكل الجيوب الأنفية والإفراط في تناول الكحول والنظام الغذائي السيء، وقلة النوم والحساسية أهم أسباب انتفاخ العين .

 

بدون أدوية.. طريقة علاج ضغط العين بالكمادات

نصائح للحفاظ على صحة العين أثناء العمل من المنزل



ويعتبر علاج جحوظ العين بالعسل، وتطبيقه على العين في علاج الجروح المصابة غير القابلة للشفاء، مما يؤدي إلى تعزيز استخدامه السريري في علاج الاضطرابات المختلفة بما في ذلك اضطرابات العين، وفقا لما نشر في موقع medicalnewstoday .
 

علاج جحوظ العين بالعسل


وهناك أدلة على أن العسل قد يكون مفيدًا في علاج جحوظ العين بالعسل، وأمراض العيون الجافة ، وذمة القرنية بعد الجراحة ، و اعتلال القرنية الفقاعي. 

وعلاوة على ذلك ، يمكن استخدام علاج جحوظ العين بالعسل كــ مضاد للجراثيم لتقليل انتفاخ العين؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية العسل واستخدامه في طب العيون.

جحوظ العين علاج جحوظ العين بالعسل انتفاخ العين فوائد العسل للعين اضطرابات العين

موضوعات متعلقة

دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسمنة بنسبة 60%

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية تسرع التعافي بعد عمليات السرطان الكبرى

دراسة: الإفراط في الكافيين يعرضك للإصابة بالمياه الزرقاء وأمراض العين

"العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو

ترشيحاتنا

حملة تبرعات بأمريكا.. كيف شاركت رائدة الأعمال ليلى بنس في "حياة كريمة"

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

لن نؤذي الأبرياء.. السفارة الصينية بالقاهرة: قانون مواجهة العقوبات الأجنبية يحمي سيادة بكين ضد افتراءات الغرب

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع طفيف للوفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة بالضرب أمام نادى الصيد

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ