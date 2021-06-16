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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد إيركسن .. رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان يكشف الاحتياطات اللازمة للحد من الأزمة القلبية ..فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور محمد عبدالغفار رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان عن كيفية الحد من خطورة الأزمة القلبية وتقليل حدتها حال حدوث إصابة في الملاعب . 

وخلال ندوة صدى البلد قال عبدالغفار : “ أكثر من 164 حالة وفاة في الملاعب منهم 60% بسبب الأزمات القلبية المفاجئة وهناك العديد من اللاعبين المشاهير مثل أنتونيو بويرتا لاعب اشبيليه الذي أفاق في الملعب ثم عاود السقوط من جديد في غرفة الملابس وعند نقله للمستشفى ظل قلبه متوقف لمدة ثلاثة أيام ثم توفي . 

وأكمل :  هناك احتياطات للحد من الأزمة مثل عمل التحاليل ورسم قلب لمعرفة قدرة القلب لممارسة اللعبة وفي ظل أجواء الكورونا يجب عملها بشكل مستمر الأمور في كورونا مازالت مجهولة وهناك العديد من الأبحاث لكن لم نصل لليقين بعد . 


وأوضح : الحرص من منتجات الكافيين ، الأزمة القلبية تبدأ من ألم في الصدر وقبلها حالة من الدوار وينتهي الأمر بالإغماء . 


وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”  يحاول الحد من الأزمات القلبية المفاجئة للاعبين في الملاعب واعطي لكل المنتخبات على مستوى العالم جهاز صدمات القلب الكهربائية المنتخبات . 

واكمل : بعض الأندية سيكون من الصعب عليها شراء الجهاز ولكن بثمن مباراة واحدة بالفار سيكون الامر سهلا علي الاتحاد لتوفير جهاز لكل فريق . 

واختتم محمد عبدالغفار رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان : الاتحاد المصري لكرة القدم يبذل مجهود كبير بعد للحد من الاصابات الخطيرة وقام بتوفير عربة إسعاف في ملعب المباراة ويتم الغاء اللقاء حال غيابها حتي في مباريات المظاليم . 

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