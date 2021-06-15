فوضى وصراخ .. جمال الشاعر: كنت على الهواء وقت حادث اغتيال السادات

قال الإعلامي جمال الشاعر، إنه شارك في الإذاعة المدرسية داخل المدرسة أيام الطفولة، مضيفا:" مشاركتي في الإذاعة المدرسية ساعدتني في اكتشاف موهبة الإذاعة".

وأضاف جمال الشاعر في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" دخلت امتحان الإذاعة المصرية ونجحت واشتغلت في إذاعة صوت العرب ، وهذه الإذاعة مدرسة تنمى مهارات المذيع بشكل كبير ".

وتابع جمال الشاعر :" امتحانات الإذاعة كانت امتحانات شفوية وتحريرية وامتحانات ترجمة وتلك النوعية من الاختبارات أنتجت جيل من الإذاعيين و الإعلاميين والقامات في مجال الإذاعة والتليفزيون".

وأكمل جمال الشاعر: "أثناء حادث المنصة واغتيال الرئيس السادات كنت في الإذاعة وكنت على الهواء، وفجأة سمعنا فوضى وصراخ وضرب نار ولم نستطع الاتصال بالإذاعة الخارجية لمعرفة ما حدث".

ولفت جمال الشاعر: "جالي حالة من الثبات الانفعالي وتحدثت على انتصارات أكتوبر وغيرت خريطة البرامج ولم اتحدث عن حادث الاغتيال".