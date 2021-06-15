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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

البيان العربي المشترك.. خطوة إيجابية أولى لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. تحليل

السفير محمد مرسي،
السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد الاجتماع الوزاري الخاص لوزراء الخارجية العرب في الدوحة، جاء بناء على طلب مصر والسودان، لوضع حلول عاجلة بشأن أزمة سد النهضة، موضحا أن هذا الاجتماع هو خطوة جيدة في حد ذاتها باعتباره أحد مظاهر التنسيق والتعاون العربي.

 

قرار متوازن

وأضاف مرسي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار الصادر عن اجتماع الوزراء الخارجية العرب في الدوحة، قرار جيد ومتوازن، يعكس حرص الدول العربية على مصالح مصر والسودان ومؤكدا على أن الأمن المائي للبلدين هو جزء أصيل من الأمن القومي العربي.

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البيان الأول من نوعه

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بيان الدوحة هو الأول من نوعه على المستوى العربي من حيث المضمون، لأنه تضمن خطوة طيبة وهي الدعوة لانعقاد مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الأهمية الحقيقية للبيان تظهر في مدى جدية وإخلاص وحصر الدول العربية على تنفيذ وعودهم بشأن دعم مصر والسودان في أزمتهما التاريخية غير المسبوقة بخصوص سد النهضة.

 

اجتماع وزراء الخارجية العرب

كان قد دعا وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لبحث الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

 

مطالب لمجلس الأمن بتحمل مسئولياته

وطالب وزراء الخارجية العرب في مشروع قرار البيان الختامي للإجتماع، مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسئولياته في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن سد النهضة ويراعي مصالح الدول الثلاث وذلك في إطار زمني محدد.

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قلق عربي

وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن القلق إزاء تعثر المفاوضات الأخيرة التى تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، بسبب المواقف التى تبنتها إثيوبيا، بجانب قلقهم الشديد تجاه ما أعلنت أثيوبيا بشأن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضات المقبل في صيف 2021 الجاري، وهو ما يعتبر إجراء أحاديا يخالف قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بجانب اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015".

 

وأشار الوزراء إلى أن الإجراء الأثيوبي الأحادي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص، مطالبين أثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

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