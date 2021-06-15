متحمس للأولمبياد.. شوقي غريب يكشف أخر تطورات انضمام محمد صلاح

كشف الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أخر تطورات انضمام اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، للمنتخب في أولمبيا طوكيو.



وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الثلاث، إنه بالفعل أرسلنا لنادي ليفربول خطاب لضمن محمد صلاح، وتم الرد، وطلبوا فيه كل التفاصيل والبرنامج، وحاليا يقولوا أنهم يدرسون الموضوع مع صلاح نفسه.



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه محمد صلاح جاد جدا ومتحمس المشاركة مع المنتخب في هذا المحفل العالمي الكبير، مستدركا أنه نسير مع نادي ليفربول بخطوات جيدة وصلاح لديه الرغبة الكبيرة.



وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن ليفربول صاحب القرار وليس محمد صلاح وليس المنتخب وننتظر الرد الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 8 لاعبين سيتم الاستعانة بهم بينهم 3 فوق السن وفي مقدمتهم محمد صلاح.