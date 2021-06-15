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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي غريب : الأرجنتين ستعاني في طوكيو مثلنا بسبب المحترفين

شوقي غريب
شوقي غريب

أكد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن هناك خطة تانية لعدم تواجد أي لاعيب من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأولمبي خلال مشاركتنا في بطولة طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق انجاز كبير، كما أنه يسعى في وجود أفضل عناصر والمشاركة بهم.

 

وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنتخب سيواجه الأرجنتين واسبانيا، إلا أن هذه الفرق ستعاني مثلما نعاني، منوهًا على أن هذه المشاكل بسبب وجود لاعبين محترفين بأعداد كبيرة.

 

وشدد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على أنهم خاطبوا نادي ليفربول لاستدعاء محمد صلاح وتم مخاطبة الفريق بعد تأكيد رغبة صلاح للمشاركة في البطولة.
 

محمد صلاح القاهرة والناس الإعلامي المحترفين ليفربول المنتخب الأولمبي شوقي غريب

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