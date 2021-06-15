شوقي غريب : الأرجنتين ستعاني في طوكيو مثلنا بسبب المحترفين

أكد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن هناك خطة تانية لعدم تواجد أي لاعيب من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأولمبي خلال مشاركتنا في بطولة طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق انجاز كبير، كما أنه يسعى في وجود أفضل عناصر والمشاركة بهم.

وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنتخب سيواجه الأرجنتين واسبانيا، إلا أن هذه الفرق ستعاني مثلما نعاني، منوهًا على أن هذه المشاكل بسبب وجود لاعبين محترفين بأعداد كبيرة.

وشدد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على أنهم خاطبوا نادي ليفربول لاستدعاء محمد صلاح وتم مخاطبة الفريق بعد تأكيد رغبة صلاح للمشاركة في البطولة.

