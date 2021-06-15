عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن وظيفة مدير دعوة بمديرية كفر الشيخ

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير دعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ من المسكنين على درجة مدير إدارة أو مفتش أو رئيس قسم أو القائمين بعمل مدير إدارة لمدة عام على الأقل .

وناشدت الوزارة، الراغبين في التقدم للوظيفة، ضرورة ملء النموذج المرفق على الرابط التالي في موعد أقصاه الأحد القادم الموافق 20 / 6 / 2021م

للتقدم اضغط هنا 

الأوقاف تفتتح 13 مسجدا

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا، منها (1375) مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و (120) مسجدًا صيانًة وترميمًا .

 

ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها عبر موقعها الالكتروني كما يلى:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف المنوفية

1. التقوى – طنبدى – شبين الكوم

2. الغربي – كفر الجلابطة - الشهداء

 

مديرية أوقاف أسوان

3. بدر – المنشية

4. أبو بكر الصديق- المنشية

 

مديرية أوقاف القليوبية

5. الأنوار المحمدية- الزهويين- شبين القناطر

 

مديرية أوقاف البحيرة

6. زكي صالح- قرية زكي صالح – شبرا خيت

 

مديرية أوقاف البحر الأحمر

7. عبد الله بن مسعود - الغردقة

                                                                                               

مديرية أوقاف الأقصر

8. المجمع الإسلامي الخيري – بالشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا

 

مديرية أوقاف الفيوم

9. المسجد البحري – سيلا – مركز الفيوم

 

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

 

مديرية أوقاف قنا

10. نجع رمضان – العقب - قوص

11. التحرير – مدينة قنا

12. عبود – القيناوية – نجع حمادي

 

مديرية أوقاف السويس

13. عمر بن عبد العزيز – السوق القديم- حي السويس
 

الأوقاف وزارة الأوقاف كفر الشيخ وظيفة مدير دعوة

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. هدف ملغي رائع لـ مبابي بداعي التسلل

«عليا كورونا» تكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

60 دقيقة| القائم يحرم فرنسا من الهدف الثاني.. وألمانيا تكثف محاولاتها للتعادل

البيان العربي المشترك.. خطوة إيجابية أولى لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. تحليل

غزوة الصناديق .. أحمد موسى يشن هجوما على الشيخ محمد حسين يعقوب : قتلوا الناس باسم الدين يا مولانا

شيخ الأزهر: قرار السعودية بتحديد أعداد الحجاج صائب وحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام.. والصينيون في المرتبة الثانية

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن الموجة الثالثة والرابعة من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهي الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ