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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكياج ناعم .. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها على إنستجرام

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها من خلال التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد


وظهرت ريا أبي راشد ببتي شيرت نص كم باللون الرمادي وعليه بعضص الرسومانت بالورود باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وساحرة.
 

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وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.


وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ريا ابي راشد إطلالتها في ارتداء الأكسسوارات ، حيث اكتفت الظهور بإطلالة جذابة وبسيطة للغاية.

 

حياة ريا أبي راشد الأسرية 


ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا  منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

 

مسيرة ريا أبي راشد العملية

 

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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