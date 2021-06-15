بالفيديو.. فنانة تشكيلية: "الأجانب فاكرين إن المصريين لسه بيركبوا جمل"

قالت دونزي الحسيني، الفنانة التشكيلية، إنها قامت بتنظيم معرض للأطفال في إيطاليا، وكانت هناك حالة من الانبهار بالأطفال المصريين، معقبة: "مكنوش متخيلين إننا عندنا أطفال بالثقافة دي والجمال دا".

وتابعت "الحسيني"، خلال لقائها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك أطفال رسموا صورا بعدد 30 قطعة في أحد المعارض في مساحة لا تتعدى الـ10 سم.

وأشارت إلى أن وزير الثقافة إيناس عبد الدايم جلست في أحد المعارض بدلاً من ربع ساعة لأكثر من ساعة، معقبة: "قالت انتي أبهرتيني، أنا كنت متخيلة إني هشوف معرض أطفال عادي".