قومى المرأة الدقهلية يعقد لقاء  للتعريف بالشمول المالي

نفذ المجلس القومى للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينه ابراهيم شلبى مقرر الفرع وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس لقاء توعوى بالشراكة مع بنك مصر"تحت عنوان " التعريف بالشمول المالي وعرض مبادرة البنك لمنح قروض صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الريفيات ".

جاء ذلك فى إطار سعى المجلس القومى للمرأة بالدقهلية لتنفيذ استراتيجية ٣٠٢٠ من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وبحضور ٣٠ رائده اجتماعية من مختلف قري ومراكز المحافظة وذلك بمقر فرع المجلس بالدقهلية.

فيما قام بعرض مبادرة البنك والرد علي تساؤلات الحضور كل من الدكتور وليد أبو العزم مدير فرع بنك مصر بميت غمر وهاني عادل مدير إدارة المشروعات ببنك مصر فرع ميت غمر وأحمد طلعت باحث مصرفي ببنك مصر.

فيما دار خلال اللقاء التعريف بالشمول المالي وعرض لمبادرة البنك في تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للسيدات باقل فائدة وأطول فترة سداد سواء للمشروعات المقامة بالفعل او المشروعات التي ستنفذ لاحقا ، كما أكد مسئولي البنك ان هذه المبادره اختص بها فرع المجلس القومي للمراه بالدقهليه لخدمه المرأة الريفية والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وتحويلها من مستهلكة لمنتجه.

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