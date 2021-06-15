عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة الدقهلية يعقد لقاء  للتعريف بالشمول المالي

فرع المجلس القومى
فرع المجلس القومى للنرأة بالدقهلية

 نفذ المجلس القومى للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينه ابراهيم شلبى مقرر الفرع وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس لقاء توعوى بالشراكة مع بنك مصر"تحت عنوان  " التعريف بالشمول المالي وعرض مبادرة البنك لمنح قروض صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الريفيات ".

 

جاء ذلك فى إطار سعى المجلس القومى للمرأة بالدقهلية لتنفيذ استراتيجية ٣٠٢٠ من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وبحضور  ٣٠  رائده اجتماعية من مختلف قري ومراكز المحافظة وذلك بمقر فرع المجلس بالدقهلية.

 

فيما قام  بعرض مبادرة البنك والرد علي تساؤلات الحضور كل من  الدكتور وليد أبو العزم  مدير فرع بنك مصر بميت غمر  وهاني عادل مدير إدارة المشروعات ببنك مصر فرع ميت غمر  وأحمد طلعت  باحث مصرفي ببنك مصر.

 

فيما دار خلال اللقاء التعريف بالشمول المالي وعرض لمبادرة البنك في تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للسيدات باقل فائدة  وأطول فترة سداد سواء للمشروعات المقامة بالفعل او المشروعات التي ستنفذ لاحقا ، كما أكد مسئولي البنك ان هذه المبادره اختص بها فرع المجلس القومي للمراه بالدقهليه لخدمه المرأة الريفية والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وتحويلها من مستهلكة لمنتجه.

IMG-20210615-WA0083
IMG-20210615-WA0083
IMG-20210615-WA0085
IMG-20210615-WA0085
IMG-20210615-WA0084
IMG-20210615-WA0084
IMG-20210615-WA0082
IMG-20210615-WA0082
IMG-20210615-WA0077
IMG-20210615-WA0077
IMG-20210615-WA0081
IMG-20210615-WA0081
IMG-20210615-WA0079
IMG-20210615-WA0079
IMG-20210615-WA0080
IMG-20210615-WA0080
IMG-20210615-WA0078
IMG-20210615-WA0078
IMG-20210615-WA0073
IMG-20210615-WA0073
IMG-20210615-WA0074
IMG-20210615-WA0074
IMG-20210615-WA0075
IMG-20210615-WA0075
IMG-20210615-WA0076
IMG-20210615-WA0076
IMG-20210615-WA0072
IMG-20210615-WA0072
IMG-20210615-WA0071
IMG-20210615-WA0071
IMG-20210615-WA0070
IMG-20210615-WA0070
IMG-20210615-WA0069
IMG-20210615-WA0069
قومي المرأة محافظة الدقهلية اخبار المحافظات اخبار محافظة الدقهلية لقاء توعوى المجلس القومى للمرأة

موضوعات متعلقة

احميها من الختان..ندوة ينظمها المجلس القومي للمرأة في أسيوط

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. هدف ملغي رائع لـ مبابي بداعي التسلل

«عليا كورونا» تكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

60 دقيقة| القائم يحرم فرنسا من الهدف الثاني.. وألمانيا تكثف محاولاتها للتعادل

البيان العربي المشترك.. خطوة إيجابية أولى لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. تحليل

غزوة الصناديق .. أحمد موسى يشن هجوما على الشيخ محمد حسين يعقوب : قتلوا الناس باسم الدين يا مولانا

شيخ الأزهر: قرار السعودية بتحديد أعداد الحجاج صائب وحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام.. والصينيون في المرتبة الثانية

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن الموجة الثالثة والرابعة من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهي الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ