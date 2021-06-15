«عليا كورونا» تكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

أكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لـ مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن ادعاءات كذب حول انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات العقل لا يقبلها.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الجمعة، أن مغناطيس يتفاعل مع اللقاح أمرا يدعو للضحك، وعلينا إحكام العقل وعدم الوقوع في الخدع .



وتابع الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه كلها صور مفبركة الغرض منها الضحك ليس إلا ولكن البعض وقع في هذا الفخ ولم يفرقون بين الدعابة والضحك والحقيقة.

