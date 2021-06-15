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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة| القائم يحرم فرنسا من الهدف الثاني.. وألمانيا تكثف محاولاتها للتعادل

صدى البلد

مرت 60 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي فرنسا وألمانيا، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، والنتيجة تشير لتقدم الفرنسيين بهدف نظيف.

 

بداية المباراة شهدت حذرًا واضحًا من لاعبي المنتخبين، حيث استمر اللعب متبادلًا في وسط الملعب، دون أفضلية لمنتخب على آخر، أو أي تهديد على أي من المرميين.

 

وتحصل يوزوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا على البطاقة الصفراء بعد عرقلة هيرنانديو مدافع فرنسا في الدقيقة السابعة.

 

وكان أول تهديد حقيقي في الدقيقة 17 عن طريق كيليان مبابي، عندما سدد كرة قوية بباطن قدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، لكن مانويل نوير تصدى للكرة ببراعة.

 

وفي الدقيقة 20، سجل ماتس هومليز مدافع منتخب ألمانيا، هدف الفرنسيين  الأول بالخطأ في مرماه، محولًا الكرة العرضية التي أرسلها هيرنانديز من الجهة اليسرى لشباك مانويل نوير.

 

حاول منتخب ألمانيا تعديل النتيجة، لكن محاولاتهم اقتصرت على تسديدات توني كروس من الضربات الحرة المباشرة التي سنحت لهم، دون تهديد قوي على مرمى لوريس.

وفي الدقيقة 38، أهدر جوندوجان أخطر فرص الشوط الأول للألمان بعد تلقيه تمريرة عرضية من جنابري، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى فرنسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كاد أدريان رابيو أن يسجل الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 52، عندما اخترق دفاعات ألمانيا من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بيسراه، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 54، أرسل جوسينس كرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها جنابري بتسديدة قوية، لكنها علت مرمى لوريس.

وفي الدقيقة 59، تعرض بنجامين بافارد لإصابة قوية بعد اصطدامه بـ جوسينس، لكنه استكمال اللقاء.

تشكيل ألمانيا لمواجهة فرنسا في يورو 2020

وجاء تشكيل المنتخب الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في حراسة المرمى:  أنتوني روديجير - ماتس هوميلز -  ماتياس جينتر 

خط الوسط: يوزوا كيميتش - توني كروس - إلكاي جوندوجان - روبين جوسينس

خط الهجوم: كاي هافيرتز - سيرجي جنابري - توماس مولر

 

تشكيل فرنسا لمواجهة ألمانيا في يورو 2020

وجاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد بيرسنيل كيمبمبي - رافاييل فاران - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا 

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما

ويتواجد المنتخبان الألماني والفرنسي رفقة البرتغال والمجر في المجموعة السادسة.

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