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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ماذا يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام  شخصية اليوم 16 يونيو.

وهم ينتمون لمواليد برج الجوزاء واحد من مواليد الأبراج الهوائية ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 16 يونيو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 16 يونيو، فإن ذلك يعنى أن  أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

أما إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك 

عليك أن تهتم بصحتك واليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على إقناع من حولك بوجهة نظرك وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.

نصيحة 

عليك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا وانتبه من أعداء متخفيين ولا تغامر.وتقدم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا الحب تمدك بالخيال الخصب والحماس وتجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

الأبراج خبيرة الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد مولود ا فى يوم 16 يونيو أسرار شخصية مواليد يوم 16 يونيو

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