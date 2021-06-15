بالأصفر.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وحظيت بإعجاب متابعيها الذين عبروا عن ذلك في التعليقات.



تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وتأنقت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي بدلة باللون الأصفر مكونة من سديري باللون الأصفر وبأزرار من المنتصف وعليه جاكيت واسع باللون الأصفر أيضا وبأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية.



وقامت نادين نسيب نجيم بترك خصلات منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي ناعمة ورفع خصلات شعرها الامماية إلى الوراء لتبرز من رقة وجمال ملامحها.



واختارت نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم بألوان ترابية والآي لاينر، وهو ما أبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.



ولم تتكلف نادين نسيب نجيم إطلالتها في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.



حياة نادين نسيب نجيم



ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.



مسيرة نادين نسيب نجيم



درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.



ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.



وتزوجت نادين نسيب نجيم، من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..