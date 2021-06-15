عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يؤكد تأييده لمخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم الأمن المائي لمصر والسودان

صدى البلد

 أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال.


وثمن رئيس البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم - دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.


وجدد "العسومي" التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.


وأكد أن البرلمان العربي يمارس كل أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم /السبت/ الموافق 26 يونيو الجاري.

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. ابن تيمية والأزهر والفئة الممتنعة .. ماذا قال محمد حسين يعقوب أمام محكمة أمن الدولة؟

75 دقيقة.. هدف ملغي رائع لـ مبابي بداعي التسلل

«عليا كورونا» تكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

60 دقيقة| القائم يحرم فرنسا من الهدف الثاني.. وألمانيا تكثف محاولاتها للتعادل

البيان العربي المشترك.. خطوة إيجابية أولى لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. تحليل

غزوة الصناديق .. أحمد موسى يشن هجوما على الشيخ محمد حسين يعقوب : قتلوا الناس باسم الدين يا مولانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

نقيب الجزارين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى..فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

مستثمرو هذه الدولة أكبر الرابحين من بيتكوين خلال عام.. والصينيون في المرتبة الثانية

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن الموجة الثالثة والرابعة من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهي الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ