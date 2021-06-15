فنانة تشكيلية: لا يوجد طفل غير موهوب

قالت دونزي الحسيني، الفنانة التشكيلية، إن الفن يؤثر بشكل إيجابي على شخصية الطفل من كل النواحي سواء من ناحية الجلوس أو الكلام، معقبة: "لما يتكلم يعرف يتكلم إزاي زي الفنانين، ولما يقعد يُقعد زي الفنان".

وتابعت "الحسيني"، خلال لقائها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد طفل غير موهب، ولكن هناك طفل يحب ما يقوم به، وطفل آخر لا يحب ما يقوم به، ولذلك هناك ضرورة للبحث عما يريده الطفل.



وقالت :يجب عدم التدخل في خيال الطفل أو توجهاته قبل الوصول لـ6 سنوات، معقبة: "لازم نُعطي الطفل الألوان وهو بيبي ونسيبه".

وأَضافت دونزي الحسيني، الفنانة التشكيلية، إن الطفل إذا جلس أربع أو 6 ساعات في الرسم، فهذا ينعكس على الطفل ويزيد من تفوقه أكاديميا، ويغير في شخصيته بشكل إيجابي للغاية، معقبة: "الطفل يزيد من الثقة بالنفس".



وتابعت "الحسيني"، أن الطفل لا يخشى من وضع أي لون في اللوحة، ويتعامل بتلقائية، وهذا يؤدي إلى خروج بعض اللوحات في منتهى الجمال.



وأضافت أن الطفل يستطيع الوصول إلى أي إجابة من خلال الإنترنت، وبهذا يرى الطفل أنه بإمكانه الاعتماد على نفسه، وليس في حاجة لسؤال الأب أو الأم على غير معلومة، معقبة: "زمن الأطفال الحالي صعب للغاية".





