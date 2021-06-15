فنانة تشكيلية: مصر أول دولة عربية نظمت معارض للأطفال في الخارج.. فيديو

قالت دونزي الحسيني، الفنانة التشكيلية، إنها تنظم الكثير من المعارض الخاصة بالأطفال، معقبة: "كل طفل مختلف في رسوماته، وليه حتة في قلب مختلفة".

وتابعت "الحسيني"، خلال لقائها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها نظمت بعض معارض لأطفال في الخارج، مشيرة إلى أنها نظمت معرض للأطفال في إيطاليا، وقام السفير المصري بروما باستضافة الأطفال.



وأشارت إلى أن مصر كانت أول دولة في الدول العربية تنظم معارض للأطفال في الخارج، معقبة: "في ناس في الخارج لحد دلوقتي فاكره أننا لسه بنركب جمل".