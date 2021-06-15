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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كورونا

استشاري مناعة يعلن الحل الوحيد للقضاء على كورونا

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بـ هيئة المصل و اللقاح، إن الحل الوحيد للقضاء على كورونا هو الحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير أكبر نسبة من اللقاحات للمواطنين.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ المواجهة” المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي أن، الحصول على لقاح كورونا من الأشياء الهامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاح يقلل من أعراض كورونا، أن لقاحات كورونا، متوفرة لمن هم فوق الـ 18 عامًا، وماعد السيدات الحوامل.
وأكد أن مصر تقوم حاليًأ بتصنيع لقاح كورونا محليًا، وأنه سيتم بعد ذلك تأمين الاحتياجات و الأمن القومي، وبعد ذلك يتم التصدير لـ افريقيا.
 

ولفت إلى أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية، والأورام عليهم الحصول على اللقاح الصيني، ولكن دون ذلك عليهم الحصول على أى لقاح.


وأشار إلى أن جميع اللقاحات آمنة ولا يوجد أى مشكلات، وكشف أن الأعراض التى تنتج بعد الحصول على لقاح كورونا تكون خفيفة.


وأوضح أن الأطفال عندما تحصل على جرعة العام و النصف يتعرضن لـ ارتفاع فى درجات الحرارة، فارتفاع حرارة الجسم بعد الحصول على لقاح كورونا غير مقلق.


وأكد أن هناك شائعات كثيرة بخصوص اللقاحات، وهناك أسئلة كثيرة عن نوع اللقاح الأفضل، معلقًا: " ياريت محدش يستمع لـ الشائعات، وكذلك الحصول على أى لقاح متوفر".


وكشف أن مصر بدأت تصنيع لقاحات كورونا محليًا، وذلك من أجل أن تكفى المواطنين وبعد ذلك يتم تصدير الباقر للدول المجاورة من أجل القضاء على فيروس كورونا الذى يهدد الجميع.


وطالب من المواطنين بالحصول على لقاح كورونا فى أسرع وقت، وان الأعراض الجانبية للقاح ليست مؤثرة، ولكن الإصابة بكورونا هو الأمر الخطر.
 

وكشف أن فيروس كورونا من الفيروسات الجديدة، والتى تتشابه فى أعراضها مع البرد، معلقًا : 80% من أعراض البرد تكون متشابهة مع فيروس كورونا" و أن أعراض كورونا فى الموجات الثلاث بها أشياء متشابهة، ولكن فى كل تحور نجد عرضا جديدا ومختلفا.


ولفت إلى أن هناك فارقا بين البرد و الإنفلونزا ، مؤكدًا أن الإنفلونزا تكون حرارة تصل لـ 40 و صداع و مشكلات فى العظام، و المواطن يشعر بأعراض شديدة، ولكن البرد تكون اعراضه قليلة و يستطيع المواطن التحرك بسهولة دون ألام.


وأشار إلى أن مصر مرت من ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وأن هناك انخفاضا فى عدد الإصابات بكورونا، وأكد أن التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية سيحمى مصر من ظهور الموجة الرابعة.


وأوضح أن من ينشر شائعات بأن السجائر تحمى من الإصابة بفيروس كورونا، أمر غير صحيح، مؤكدًا أن المدخن معرض للإصابة بفيروس كورونا.


وعلق على استخدام الكمامات القطنية، وقال إنه لا مانع من استخدامها، ولكن الطبية هى الأفضل، و نطالب باستخدامها لمدة ساعات فقط ويتم تغييرها.


وفى نفس السياق تحدث عن تطعيم الأطفال بـ لقاح كورونا، وقال إن منظمة الصحة العالمية لم تتح هذا الأمر لـ الأطفال أقل من 18 عامًا و السيدات الحوامل، مؤكدًا : " لما الفيروس ظهر قام الباحثون بعمل أبحاث و بدأوا فى تصنيع لقاح كورونا و كان هناك فئة مستهدفة وهم كبار السن وفوق الـ 18 عامًا".


ولفت إلى أن فيروس كورونا فى بداية الأمر كان يصيب الكبار فقط ولا يصيب الأطفال، ولذلك تم تصنيع اللقاح على هذا الأمر، وأكد الدكتور أمجد أن هناك أبحاث تتم على أن يتم اتاحة اللقاح لـ الأطفال و الحوامل".
 

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