لدعم الفلاح.. برلماني يطالب بالاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تبني الدولة اتجاه التحول الرقمي في إدارة مختلف مؤسساتها ووزاراتها، ومن ضمنها وزارة الزراعة؛ خطوة جيدة للغاية، من شأنها سير أعمال وخدمات المواطنين، بوسيلة منظمة وميسرة، تضمن الشفافية والشمولية في توزيع الخدمات.

وأضاف “شعلان”، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تقديم الخدمات المتعلقة بشئون المزارعين، من خلال البوابة الإلكترونية التي تعتزم وزارة الزراعة إطلاقها؛ سيكون صعب التطبيق في بادئ الأمر، نظرا لأن أغلبية المزارعين أصحاب مستوى تعليمي بسيط، ولا يجيدون التعامل مع شبكة الإنترنت بالشكل المطلوب؛ لذا لا بد من إطلاق حملة تعريفية بآلية التعامل مع هذه المنصة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أهم ما تحتاجه فئة المزارعين من الدعم؛ هو توفير جميع التقاوي والأسمدة، مع الاهتمام بالتسويق للمحاصيل الزراعية، وذلك الأمر الذي سيعمل على زيادة حركة البيع، مما يحقق لهم هامش ربح مقبول.

وسبق أن أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ورئيس وحدة التحول الرقمي، أن هناك مجموعة من المشروعات يعملون حاليا على تطويرها، حتى يشعر المواطن والمزارع المصري بالقيمة المضافة من التحول الرقمي داخل الوزارة.

وقال محمد القرش خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيجري إطلاق بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفر التواصل مع كل المستفيدين من القطاع الزراعي، وتوفير المعلومات، وتستقبل منهم أي مقترحات أو استفسارات للوزارة، والرد عليها سريعا.

وأشار الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إلى أن الوزارة ستوفر عددا من الخدمات الإلكترونية وتكون متاحة للمواطنين والمزارعين في إطار تطوير جميع خدمات الوزارة، متابعا أننا نستهدف في المرحلة الأولى 20 خدمة ليتم إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وبوابة وزارة الزراعة، وقد تم بالفعل ميكنة هذه الخدمات ويجري حاليا التجهيز للإطلاق.



ونوه بأن أحد المشروعات الجارية في الوزارة، هو تأهيل العاملين للتعامل مع التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف “معاون وزير الزراعة” أن الوزارة تعمل حاليا لتنفيذ عددا من المشروعات لتطوير جميع القطاعات بالوزارة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يتم تطوير 5 مشروعات داخل وزارة الزراعة الآن من خلال التحول الرقمي.

ولفت القرش إلى أن المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا؛ هي مشروعات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الزراعي وبالفعل تم إطلاق تطبيق “المساعد الذكي للفلاح” والذي سيقدم معلومات عن الأسعار والظروف الجوية والتوصيات الزراعية له ليحقق أفضل جودة إنتاجية، كما يتضمن التطبيق إمكانية تصوير النبات أو أي أعراض عليه، والحصول على الإجابة بشكل سريع عن التوصيات المطلوب تطبيقها للتعامل معه.

كما أكد القرش أن مشروع “كارت الفلاح” هو أحد المشروعات المهمة التي يتضمنها برنامج التحول الرقمي داخل الوزارة، حيث يعتبر الكارت أول خطوة من خطوات ميكنة الحيازة الزراعية وميكنة الجمعيات والإدارات والمديريات الزراعية، وسيكون له عائد كبير على القطاع الزراعي في مصر، حيث تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مدفوعات يمكن من خلاله الحصول على كافة أنواع المستحقات المالية، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية من خلال أقرب جمعية زراعية بما سيقدم خدمة أكبر للفلاح.

وفي إطار التحول إلى مجتمع رقمي استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ تم ميكنة المتداول من المستندات بإجمالي 2.8 مليون ورقة، وأرشفتها إلكترونيا؛ لتكون النواة الأولى لإنهاء التعامل الورقي داخل الوزارة في القريب العاجل.