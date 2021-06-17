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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحجر الصحي والقومسيونات.. 12 اختصاصا للجنة الصحة بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية وعملها، وبمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي،

 

وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة الصحة :

 

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

2- التأمين الصحى الشامل

3- التثقيف الصحى.

4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهما.

6- الصحة النفسية.

7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والارماد.

9- الرعاية الصحية للمسنين.

10- الحجر الصحى و القومسيونات الطبية.

11- التشريعات الصحية.

12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.

 

 

 

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