زوجها طلقها منذ 5 سنوات.. محامي سيدة الدقهلية يكشف تفاصيل مهمة عن الواقعة

زوجها طلقها منذ ٥ سنوات

قال محمد محمد سليمان محامي سيدة الدقهلية التى اكتشفت طلاقها غيابيا من زوجها منذ خمس سنوات ، إن زوج السيدة رجل أعمال وملتزم دينيا و أخلاقيا.



وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن السيدة اكتشفت طلاقها أثناء تجديد بطاقتها الشخصية فى ٢٠٢٠ و تبين أن الزوج وثق الطلاق عام ٢٠١٥.



أوضح، أن الزوجة عندما واجهت زوجها بما اكتشفته كان رده صادما “انا متجوزك شرعى و ليس قانونى و اعتبرى نفسك كنتى ملك يمين” .

و أكد، أن السيدة حملت فى ٢٠١٦ و تم اجهاضها لأسباب صحية، منوها إلى أن الزوج فى ٢٠١٥ كان متغيبا بسبب خلافات مع أشقائه ، مؤكدا أن تلك الفترة هى فترة العدة و لم يكن الزوج متواجدا لكى يرجع الزوجة له و لهذا السبب يعد الزواج باطلا.



و تابع:" أن الزوج قام بطرد زوجته عام ٢٠١٥ بسبب مشادة حدثت بينهما و طردها خارج المنزل و توجهت بعد ذلك لرفع دعوى تمكين مسكن و تم تمكينها بالفعل معتبرين أن ذلك الرجل زوجها. مشيرا إلى أن القضية الآن محل التحقيقات فى النيابة العامة".

