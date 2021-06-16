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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة وصية التبرع بجميع أعضائها بعد وفاتها: والدي شجعني وأسعى لمساعدة المحتاجين..فيديو

التبرع بالأعضاء
التبرع بالأعضاء

قالت نانسي بليغ صاحبة وصية التبرع بجميع أعضائها بعد وفاتها إنها تبلغ من العمر 28 عامًا، مؤكدة أنها فكرت في تلك الوصية من أجل مساعدة الآخرين ومن يحتاج إلى ذلك.

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وأضافت نانسي بليغ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”: أنني بحثت كثيرًا ثم توقفت لعدم وصولها لشكل قانوني لوثيقة التبرع ثم عادت مرة أخرى تبحث وراء رغبتها في توثيق الوصية.

 

وتابعت صاحبة وصية التبرع بجميع أعضائها أن تلك الوصايا وتنفيذها يمكنها إنقاذ العديد من الأطفال والكبار الموجودين على قوائم انتظار زراعة الأعضاء.

 

وأشارت نانسي بليغ إلى أنني أخدت برأي الدين وتأكدت أنه ليس هناك أي شيء يُخالف الدين في قرارها، بل تجد أنها تمنح الحياة لغيرها من فاقدي الأمل وناقشت الفكرة مع والدي وشجعني على ذلك.

 

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