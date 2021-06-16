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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 طرق لتنظيف البوابة وعلبة البيئة بسيارتك .. تعرف عليها

علبة البيئة بسيارتك
علبة البيئة بسيارتك

يرتكب بعض قائدي السيارات أخطاء شائعة دائما تؤدى إلى تلف بعض أجزاء المحرك، فمن المتعارف عليه عند إضاءة لمبة المحرك بتابلو السيارة عند بداية التشغيل ، يتم اطفائها تلقائيا بعد ثواني .

 

فإذا استمرت لمبة المحرك بتابلو السيارة مضيئة فهناك إذن مشكلة أو بداية مشاكل قد تكون كبيرة لو لم نلتفت لها ، فقد يؤدي الأمر لتدمير محرك السيارة بالكامل .

 

لذلك لابد وأن يقوم سائق السيارة عند مشاهدة هذه المشكلة بفحص عدد من الأجزاء ، وأهمها البوابة و علبة البيئة للسيارة ، ومحاولة تنظيفها ، وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز 3 طرق لتنظيف لتنظيفهم بطريقة صحيحة .

 

1 ـ  مجموعة العادم " علبة البيئة "

مجموعة العادم أو ما يسمى "بعلبة البيئة" هي بداية شكمان السيارة وأول ما يتصل بوش السلندر وفى حالة وجود عطل به يؤدى إلى اختناق السيارة وخروج عوادم قوية سوداء من السيارة، فهناك بعض المنظفات التى توضع بداخل علبة البيئة لتفتيت الرواسب و إزالة الاتساخات التى تحملها.

 

2 ـ بوابة الهواء

من الأفضل دوماً أن نقوم بتنظيف البوابة بعد فكها من المحرك، حيث نضمن بذلك أن عملية تنظيف البوابة ستكون أكثر فاعلية وأكثر سهولة، لذلك يجب رش كمية مناسبة من المنظف باستخدام فرشاة طلاء صغيرة وبحرص شديد، إذا كانت بوابة سيارتك إليكترونية، قم بوضع السيارة على وضع N أو فتح الكونتاك، وبعد ذلك يمكن بالضغط على دواسة الوقود ولا تحرك باي شكل من الأشكال صمام البوابة حتى لا يتطلب الأمر إعادة برمجة.

 

3 ـ حساس قياس نسبة الأكسجين في العادم 

من أسباب  إنارة مؤشر المحرك داخل "تابلو السيارة" هو أن "سنسور الأكسجين" او حساس قياس نسبة الأكسجين في العادم به مشاكل وفى العادة يتم تغييره، بعد سير السيارة حوالى 100 ألف كم، علما بأن وجود مشكلة في "سنسور الأكسجين" يتسبب في انخفاض كفاءة المحرك بنسبة كبيرة أثناء السير.

طريق السيارات قائدي السيارات محرك السيارة أخطاء شائعة شكمان تابلو السيارة لمبة المحرك

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