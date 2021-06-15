نجم سموحة عن العودة للأهلي: ما يريده الله سوف يحدث .. والهدوء سبب روعة هدفي الثالث في سموحة

قال أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إنه سعيد بمجهود زملائه في الفريق الذي بذلوه في مباراة بيراميدز، والتي حسمها النادي السكندري بثلاثية نظيفة فى الدوري.

وفاز سموحة على بيراميدز بثلاث أهداف دون رد، بتوقيع أحمد عبد القادر هدفين، ومصطفى فتحي هدف ليرتقى الفريق السكندري الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري مؤقتا .

وقال عبد القادر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أشكر الفريق بالكامل، كانوا رجالاً جدًا، مجهود جبار من كل اللاعبين، خط دفاعنا بالكامل كان يغيب عن المباراة، أحيي اللاعبين الذين لعبوا في غير مراكزهم وأدوا بشكل جيد، وأتمنى أن نستمر على هذا الأداء في الفترة المقبلة".

وأكمل: "استطعت استغلال خطأ علي جبر لاعب بيراميدز وأحرزت الهدف الأول، أول 6 دقائق من عمر المباراة عندما يدخل هدف في مرمى أي فريق تفتح خطوطه ويريد العودة ، ونجحنا في استغلال الهجمات المرتدة في ظل رغبة بيراميدز في إحراز هدف التعادل، واستطعنا تسجيل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني أحرزنا الهدف الثالث والمباراة (ماتت)".

وعن الثقة في الهدف الثالث؟ قال: "أهم ميزة هو عندما تصل لهذه المناطق تكون هادئًا للغاية، والهدوء أكثر من 90% من الهدف، واستطعت استغلال الكرة بشكل جيد ورأيت الزاوية مفتوحة وسجلت".

وبسؤاله هل يريد العودة للأهلي وإثبات ذاته بشكل أكبر؟ أجاب: "منذ بداية الموسم شعرت أن دوري بعيد بعض الشيء، ولذلك فضلت الخروج للإعارة، وهذا أفضل قرار أخذته وعندما تأتي نهاية الموسم ما يريده الله سوف يحدث".