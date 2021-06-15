طيف عادل يتعاون مع عدد من نجوم الفن الخليجي.. تعرف على التفاصيل!

يستعد الموزع طيف عادل، لطرح عدد كبير من الأغاني مع نجوم الخليج حيث يجمعه البوم مع النجم محمد الفارس ويحمل اسم الألبوم "تراثيات" حيث يتضمن ١٠ اغاني وهي من الحان التراث العراقي ويتم طرحه عن قريبا .

كما يستعد للتعاون مع الفنانة ساريه السواس والفنان محمود الغياث بعنوان "وي الدم" يتم طرحه الاسبوع القادم وهي من كلمات قصي عيسى والحان محمود الغياث .

وعمل مع الفنان المغربي حاتم عمور بعنوان "احلي ابداع" تم تصويره في المغرب وهي من كلمات عماد الاسعد والحان اسعد حسن .



وعمل مع الفنان علي الغالي بعنوان بعدني الاصلي حيث تم طرحه قبل ايام علئ قناه orangy من كلمات رامي العبودي والحان نور الزين، وعملين مع الفنان اللبناني جهاد بعنوان لازم خونك ، وكثر الوله ، من كلمات محمد سعيد حارب والحان ادهم ويتم طرحها قريبا .

و عمل مع الفنان العراقي مصطفئ الربيعي بعنوان وين اكو وهيه من الحانه وكلمات قصئ عيسئ وسيتم طرحها الايام القادمة.

و عمل مع الفنان يوسف العماني، بعنوان "ياسلام وياسلام " والتي تتضمن الايقاع السعودي المعروف باسم السامري السعودي وهيه من الحان يوسف العماني وسيتم طرحها عن قريب .