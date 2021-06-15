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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث البحيرة

لحظات تحبس الأنفاس..جهود مكثفة لمحاولة إنقاذ سائق انقلبت فوقه معدة ثقيلة بالبحيرة

إنقلاب معده نقل ثقيل
إنقلاب معده نقل ثقيل

أصيب سائق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم، إثر  انقلاب معدة ثقيلة فوقه، بالطريق المؤدي إلى قرية "العمدة" التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

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وقال شهود عيان، لـ"صدى البلد"، إن السبب وراء انقلاب المعدة الثقيلة تدهور الطريق المؤدي إلى القرية، وتزن المعدة الثقيلة حوالي ٥٦ طن، مشيراً إلى أن العناية الإلهية أنقذت السائق من الموت المحقق حيث انقلبت على قدمه إلا أنه مازال على قيد الحياة حبيسًا أسفل المعدة وسط جهود مكثفة لرفع المعدة وإنقاذه.

وأكد شهود العيان، أنه تم الدفع بعدد قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية تبذل جهود مكثفة لرفع المعدة من خلال الاستعانة بعدد ٤ "لوادر" ثقيلة من قِبل الأجهزة المعنية بالمحافظة في محاولة لإنقاذ السائق، في مشهد يحبس الأنفاس ووسط حالة من الترقب والذعر بين الأهالي و محاولات لتهدئة السائق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة فوق قائدها، بالطريق المؤدي إلى قرية "العمدة" التابعة لمدينة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة الحماية المدنية والأجهزة المعنية بالمحافظة إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين إصابة سائق المعدة ويُدعى "حامد" مقيم بمدينة كفر الدوار، وتم الدفع بعدد ٤ لودار ثقيلة ومعدات مختلفة لرفع المعدة، وتم استخراج السائق من أسفلها وإنقاذه بعد محاولات وجهود مكثفة.

وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حوادث البحيرة امن البحيرة إنقلاب معده نقل ثقيل مركز دمنهور البحيرة

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