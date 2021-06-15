الإنقاذ البحري تطالب السياحة بحماية الشعاب المرجانية وإزالة السفن الغارقة .. فيديو

طالب حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة سابقا أن هناك ضررا يقع على البيئة نتيجة السرقات التي تحدث بالبحر الأحمر على مقتنيات السفن والكنوز والشعاب المرجانية.

وأضاف الطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنني أطالب وزارة السياحة بالعمل على حماية تلك المقتنيات مشيرا إلى أن هناك عددا من السائحين يقومون باقتناء تلك الشعاب.

وتابع رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة سابقا أن السائحين يحبون الحصول على أي شيء من مقتنيات البحر الأحمر حتى ولو كانت صخرة على الشاطئ.

وأشار الطيب إلى أن هناك عددا من السفن الغارقة على الشاطئ وأطالب وزارة البيئة بإزالتها حتى لا تضر الثروة السمكية والشعاب المرجانية.