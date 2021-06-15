حنان مطاوع: القاهرة كابول حدوته مصرية ولم أتردد في المشاركة

علقت الفنانة حنان مطاوع، على دورها في مسلسل القاهرة كابول، قائلة : "شخصية منال بالنسبة لي هي شخصية بنت مصرية عادية وأجمل شيء كتبه عبد الرحيم كمال في جوانب هذه القصة أن حنان ووالدها الفنان نبيل الحلفاوي " عم حسن " يمثلان بشخصيتهما الشارع المصري بفطرته السليمة".



وأضافت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، أنه المصريين معتدلين بطبعهم رغم تدينهم بالاضافة لخفة دمهم دون "افورة"، ولديهم قدرة على الفهم حتى لو كانوا غير مثقفين لان المصريين يملكون إرثاً حضارياً ".



وتابعت أنه :"حسيت في شخصية " منال " أني بعبر عن بنات بلدي واحدة من الشارع المصرية عادية صحيح ذاكرت الدور لكنت كنت سايبة إيدي لان الشخصية تشبه بنات حوالينا زي بنت خالتي أو جارتي أو صديقتي " .



وحول رسائل المسلسل الصعبة كونه يذاع وسط السياق الدرامي وحقق نجاحاً رغم أن طبيعة الدراما الرمضانية تميل للاجتماعية والخفيفة اوضحت مطاوع أن خلطة السر في نجاحه هو أن به مسحة من الشارع المصري حتى لو كان يحمل رسائلاً وطنية قائلة : " فيه حاجة في المسلسل شبه الناس منقدرش نصنفه أنه مسلسل تاريخي أو مخابراتي لكن في النهاية هو مسلسل به مسحة من الشارع المصري يمثل " حدوتة مصرية "



وارجعت إختيارها للدور رغم صعوبته إلى أنه من الصعب رفض دور على غرار شخصية منال قائلة : " ياخبر! فيه حد يرفض منال بنت عم " حسن " ونخبة الفنانين بداية من نبيل الحلفاوي أو فتحي عبد الوهاب او طارق لطفي وخالد الصاوي ".



وكشفت أنها لم تتردد للحظة في قبول الدور من بداية طرح الفكرة عليها قائلة : " من أول ماحكولي الحدوتة وافقت وأتاخدت وكنت متشوقة لرحلتها لكابول بس عشان أوصل لده لازم كنت أبقى ماسكة الشخصية من الاول ببساطتها وتلقائيتها "

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