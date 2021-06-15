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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بول بوجبا رجل مباراة فرنسا وألمانيا في يورو 2020

بوجبا
بوجبا

فاز بول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الفرنسي بنظيره الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

بوجبا حصد الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، حيث ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده، عندما أرسل كرة مسقطة رائعة للوكاس هيرنانديز، والذي قام بإرسالها بالعرض، ليقابلها ماتس هوملز مدافع ألمانيا في الشباك بالخطأ.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب فرنسا على أول 3 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف البرتغال صاحبة الصدارة بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد ألمانيا عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

ويتواجد المنتخبان الألماني والفرنسي رفقة البرتغال والمجر في المجموعة السادسة.

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