خبير أمن المعلومات يقدم نصائح هامة للمواطنين لتجنب تعرضهم للنصب لاختراق حساباتهم البنكية .. فيديو

قال أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات أن هناك مخاطر من النصب وسحب مبالغ مالية من البنوك من خلال اتصالات تليفونية وهمية ويمكن عن طريقها بالدخول على حسابات العملاء وسحب المبالغ المالية.

وأضاف السخاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه إذا تلقى المواطنين تلك المكالمات عليه ألا يبوح بأي من تفاصيل الحسابات الخاصة به وعدم إعطاء أي معلومات سرية.

وتابع خبير أمن المعلومات أن تلك الحالات لا تحدث في مصر فقط ولكن تتم على مستوى العالم مؤكدا أنه في بعض الأحيان أيضا يتم ارسال لينك للعملاء ويتم اختراق الحسابات عن طريقها.

وأشار السخاوي إلى أن هناك شركات قامت بتسريب حسابات العملاء السري مما تشكل خطورة عليهم.