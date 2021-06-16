سهير المرشدي: ابنتي حنان مطاوع إنسانة صادقة جدا

قالت الفنانة سهير المرشدي، إن ابنتي الفنانة حنان مطاوع قطعة مني ومع مرور الوقت ابنتي حنان كلها أصبحت مني، مضيفة أنها ممثلة رائعة وتقدم أعمال في غاية القوة.

وأضافت المرشدي، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، أنه أكثر شيء أعجبني في دور ابنتي حنان مطاوع في مسلسل القاهرة كابول هو الصدق.



وتابعت، أن حنان إنسانة صادقة جدا وهذا الأمر اتضح منذ تربيتها ونشأتها، ومستدركة أنها مثال للإنسان المصري الحقيقي والذي يمتص بكل من حوله.



وأكملت الفنانة سهير المرشدي، أن الحبل السري بيني وبين ابنتي ممتد حتى اليوم ويقوم على أساس الصدق ونختلف كثيرا من أجل أن نتفق وليس لأي شيء أخر وبكل ديمقراطية.