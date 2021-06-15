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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الشباب ..

رئيس الاتحاد الفلسطيني يوقع بروتوكول الكرة الجديدة.. بعد غد

صدى البلد

يقام يوم الجمعة القادم بأحد الفنادق حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومجموعة إحدى الشركات المصرية النمساوية.

وسوف ينطلق حفل البروتوكول بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء جبريل رجوب وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعدد كبير من رؤساء الأندية المصرية ونجوم كرة القدم.

يأتى ذلك بعد الاتفاق بينهما أن تكون كرة القدم ماركة ( Tempo ) هى الكرة الموحدة الرسمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم.

ومن المقرر ان يشمل البرتوكول أيضا على استضافة منتجع "لافيينا"
لكافة معسكرات المنتخبات الفلسطينية المختلفة بمصر

وتعد ماركة ( Tempo ) أول ماركة مملوكة لشركة مصرية متخصصة في صناعة كرة القدم تنجح في الحصول على أعلى الاعتمادات الرسمية والفنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الشرق الأوسط.

كما تعتبر أيضا أحد أفضل الماركات العالمية طبقا للمواصفات القياسية الحديثة لصناعة كرة القدم وذلك بعد اجتيازها كافة اختبارات الاتحاد الدولي بمعامل الفيفا بسويسرا

من جانبه أكد سيف الأسيوطي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية النمساوية سعادته بالتوصل لهذا الاتفاق مع حسام رجوب مدير التسويق بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

كما أگد سيف الاسيوطي أنه استطاع وخلال فترة وجيزة الحصول على موافقة العديد من الاتحادات الرياضية على مستوى افريقيا والشرق الأوسط لتكون Tempo هي الكرة الموحدة والرسمية لهم مثل اتحاد ليبيريا لكرة القدم واتحاد جامبيا  وزامبيا  وتركمانستان وأخيرا فلسطين.

أضاف: كما تم الإعلان مؤخراً عن Tempo الكرة الرسمية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة والتى ستقام بمصر الفترة القادمة.

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