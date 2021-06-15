إحالة شاب للجنايات هتك عرض طفلة في الدقهلية
أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية،"محمد س"، هارب لمحكمة الجنايات وذلك بعد إتهامه في القضية رقم 5789 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1303 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة لإتهامه بهتك عرض طفلة بعد إيهامه بحبها وعرضه عليها أن تأتي معه إلي بيته، واستغل وجودهما بمفردهما وهتك عرضها وواقعها جنسيا.
روت الطفلة تفاصيل ما حدث معها لكل من والدها ووالدتها والذين توجهوا بها فورا إلي مركز الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة الطفلة إلي الطب الشرعي لبيان مدي الإعتداء عليها وعما إذا كان هناك اعتداء من عدمه في تاريخ الواقعة.
وأكدت الطفلة "ملك م."، 15 عاما طالبة من مركز طلخا، أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم "محمد س." على أثرها توجهت الى مسكنه فخلع ملابسها عنها وجثم فوقها و هتك عرضها.
وأيد والد ووالدة الطفلة أقوالها أمام النيابة العامة ، و اتهموا المتهم الهارب بهتك عرض إبنتهم.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرع، أن الطفلة تمت بالفعل مواقعتها جنسيا.
وأحال المحامي العام الأول القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا النصوص مواد الاتهام مع ضبط واحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.