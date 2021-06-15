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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة شاب للجنايات هتك عرض طفلة في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية،"محمد س"، هارب لمحكمة الجنايات وذلك بعد إتهامه في القضية رقم 5789 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1303 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة لإتهامه بهتك عرض طفلة بعد إيهامه بحبها وعرضه عليها  أن تأتي معه إلي بيته، واستغل وجودهما بمفردهما وهتك عرضها وواقعها جنسيا.


روت الطفلة تفاصيل ما حدث معها لكل من والدها ووالدتها والذين توجهوا بها فورا إلي مركز الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة الطفلة إلي الطب الشرعي لبيان مدي الإعتداء عليها وعما إذا كان هناك اعتداء من عدمه في تاريخ الواقعة.


وأكدت الطفلة "ملك م."، 15 عاما طالبة من مركز طلخا، أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم "محمد س." على أثرها توجهت الى مسكنه فخلع ملابسها عنها وجثم فوقها و هتك عرضها. 


وأيد والد ووالدة الطفلة أقوالها أمام النيابة العامة ، و اتهموا المتهم الهارب بهتك عرض إبنتهم.


وكشف تقرير مصلحة الطب الشرع، أن الطفلة تمت بالفعل مواقعتها جنسيا.


وأحال المحامي العام الأول القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا النصوص مواد الاتهام مع ضبط واحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.

جنايات المنصورة هتك عرض طفلة

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