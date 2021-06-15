حكام الأربعاء.. محمد يوسف يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم مباراتي اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة البنك الأهلي وانبي محمود عاشور حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين مصطفى حسن وأحمد رشدى وحكما رابعا محمد فاروق وحكما للفيديو محمد عادل ومساعده محمود ابوالرجال.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري الى محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه الثنائى أسامة عبداللطيف وإبراهيم السوداني وحكما رابعا محمد ابراهيم نور وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده مبروك نبيل.