تريند × خبر ... محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بكسر طبق على رأس صديقه .. و الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في تونس

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محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بكسر طبق على رأس صديقه

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لقيام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالاحتفال بعيد ميلاد بكسر طبق على رأس صديقه



قاتلو في رادس ... الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في تونس



وجهت الجماهير الدعم للنادي الأهلي قبل مواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقام في تونس .



تركي آل الشيخ ينشر أول فيديو من كواليس «كوكو شانيل» لشريهان



شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بفيديو من كواليس مسرحية «كوكل شونيل» للفنانة شريهان .