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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند × خبر ... محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بكسر طبق على رأس صديقه .. و الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في تونس

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:
 

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بكسر طبق على رأس صديقه

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لقيام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالاحتفال بعيد ميلاد بكسر طبق على رأس صديقه 
 

قاتلو في رادس ... الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في تونس
 

وجهت الجماهير الدعم للنادي الأهلي قبل مواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقام في تونس .
 

تركي آل الشيخ ينشر أول فيديو من كواليس «كوكو شانيل» لشريهان
 

شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بفيديو من كواليس مسرحية «كوكل شونيل» للفنانة شريهان .

محمد صلاح الأهلى رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ليفربول الانجليزي تركي آل الشيخ ابطال افريقيا هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي

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