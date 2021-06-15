وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الثالثة من "ابدأ حلمك" وتشهد عرضا للمتميزين من الدفعة الثانية

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" وأعلنت تدشين الدفعة الرابعة للورشة وذلك خلال الحفل الفني الذي اقيم على مسرح الجمهورية كما شهدت العرض المسرحي الجديد " Dogs " لخريجي الدفعة الثانية من الورشة إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، المخرج عادل حسان والكاتب والبرلمانى السابق يوسف القعيد.



أشادت عبد الدايم بالطاقات الإبداعية للشباب واضافت أنهم يمثلون امتدادا لأجيال من مبدعى المسرح المصري ، مشيرة إلى أن ورشة ابدأ حلمك ترسخ لاستراتيجية اكتشاف ودعم الموهوبين ، وأكدت ضرورة دعم شباب المسرحيين واتاحة الفرصة للمميزين منهم لخلق جيل جديد قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، وأوضحت ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور، مشيدة بمستوى العرض و صناعة .

كما كرمت وزيرة الثقافة مجموعة عمل مسرح الشباب الذين ساهموا في نجاح الورشة بالإضافة إلى مدربيها وهم عبير لطفي ، محمد نبيل منيب ، احمد مجدي " تمثيل"، فاروق جعفر"أداء حركي"، الدكتور محمد حسنى " أداء صوتي وغناء مسرحي"، المخرج عادل حسان مدير الفرقة السابق.

يذكر ان عرض Dogs لشباب الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك التابعة لفرقة مسرح الشباب تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية .