نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تهاجم جامعة الدول العربية بسبب سد النهضة.. قطر: توافق عربي حول تحقيق الأمن المائي لمصر والسودان.. وإسرائيليون يعتدون على الفلسطينيات ويسبّون الرسول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير الآتي:

نفتالي بينيت يختار إعلامية شهيرة مستشارا سياسيا له .. وهذا هو السبب

أفادت هيئة البث الإذاعي في إسرائيل، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، أعلن تعيين الإعلامية شمريت مئير مستشارة للشؤون السياسية.

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك إرادة من الدول العربية لدعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

أكد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن هناك إرادة وسعيا من الدول العربية بشأن دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.

من الجمهوريين وداعمة قوية للرئيس السابق.. ترامب يعين متحدثة جديدة باسمه

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعيين متحدثة جديدة باسمه، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

الأردن يدين سماح قوات الاحتلال بتنفيذ مسيرة استفزازية في القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، سماح السلطات الإسرائيلية لمجموعات متطرفة بتنفيذ المسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس.

إثيوبيا تهاجم جامعة الدول العربية بسبب سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، بيانًا ردت فيه على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة.

تصريح جديد لـ بايدن بشأن قمته مع بوتين المقررة غدا

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداده للقمة المرتقبة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر أن تعقد، الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف.

أحدهم صاحب معجزة..بايدن يعين 9 سفراء للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عن9 مرشحين ليكونوا سفراء للولايات المتحدة في عدة مناطق بينها إسرائيل وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والمكسيك.

الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، أن هناك مؤامرة حول السعي لإزاحته عن منصبه بأي شكل حتى عن طريق الاغتيال.

وثائق تفضح محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج انتخابات 2020

قالت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكي إن الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاءه حاولوا الضغط على كبار مسئولي وزارة العدل، للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة 2020، التي خسر فيها أمام خلفه جو بايدن.

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رئيس الوزراء..تفاصيل

انتقد كبار المسؤولين القانونيين في إسرائيل، بشدة رئيس وزراء الاحتلال السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لبقائه في المقر الرسمي لرئيس الوزراء (منزل بلفور) وعقد اجتماعات هناك، على الرغم من أنه لم يعد رئيسًا للوزراء.

السودان يلوح باتخاذ إجراءات حال فشل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال متحدث الحكومة السودانية في قضية سد النهضة الإثيوبي، إن الخرطوم تريد تعزيز الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تطور في الملف منذ مفاوضات كينشاسا.

600 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا.. تفاصيل

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، أن وباء فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، وتراجعت الوفيات إلى المئات فقط يوميًا في الأسابيع الأخيرة بفضل توافر اللقاحات بشكل كبير في الولايات المتحدة.

الأتراك سيخبرونكم.. أول تصريح من بايدن للصحفيين بعد اجتماعه مع أردوغان

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الكشف عن تفاصيل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيات ويسبون الرسول في باب العامود..فيديو

اعتدى مستوطنون وأفراد أمن إسرائيليون، على عدد من الفلسطينيات خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة، فصلا عن سب الرسول محمد خلال رقصاتهم في ساحة باب العامود.

وزير خارجية الأردن: أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن أمن مصر والسودان المائي هو جزء من الأمن القومي العربي، وأن الأردن تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما المائية.

وزير الخارجية القطري: توافق عربي حول تحقيق الأمن المائي لمصر والسودان

شدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن الأمن المائي هو ضرورة لحياة الشعبين المصري والسوداني، وهناك توافق عربي حول هذا الهدف، وسنكون داعمين في هذا الاتجاه.

