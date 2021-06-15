أخبار التوك شو| بداية مفعول لقاح كورونا.. استشاري أوبئة يحذر من الإصابة بعد التطعيم.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول الموجة الرابعة

أبرز أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول الدخول في موجة رابعة من فيروس كورونا .. فيديو





قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، إننا مازلنا حتى الآن في صدد جائحة كورونا ، و منظمة الصحة العالمية تناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم انحسار الفيروس ويجب على الجميع أن يتأهب .



وأضافت نعيمة القصير خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، أن المواطنين يجب عليهم الالتزام بالتباعد الأمن والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ، ويجب الالتزام بعدم الذهاب الى الاماكن المزدحمة او التجمعات العائلية .

أحمد موسى بعد بيان أثيوبيا اليوم: تمارس تعنتا وتريد فرض سياسة الأمر الواقع





استنكر الإعلامي أحمد موسى، البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية، والذي أصدرته بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في العاصمة القطرية الدوحة؛ موضحا أن مصر والسودان تدعوان إلى اتفاق ملزم قبل ملء السد ولكن إثيوبيا تمارس تعنتا وتريد فرض سياسة الأمر الواقع.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اثيوبيا لم تلتزم بأي اتفاق دولي أو إقليمي، وهي من جعلت مصر والسودان يتجهان إلى مجلس الأمن؛ مرددا: «لازم العالم يقف ويجعل اتفاق ملزم لاثيوبيا قبل ملء السد».

العليا للفيروسات: استمرار أحد أعراض كورونا مع 80% من المتعافين





قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن هناك عيادات متخصصة بالمستشفيات الجامعية لـ متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن 80% من المتعافين من كورونا لديهم عرض واحد على الأقل من أعراض كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ المواجهة” المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي أن، المتعافى من كورونا يعانى من بعض الأشياء " إحساس بالإجهاد والإرهاق، و صعوبة فى التنفس".

الملا: نتوقع 820 مليون دولار فائضًا بالميزانية التجارية للقطاع خلال 2021

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن هناك نقلة نوعية حدثت فى قطاع البترول وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافزير البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ المواجهة” المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي أن، مصر قبل 2014 كانت تعانى من مشكلات كثيرة فى قطاع البترول، وأن الصفوف كانت طويلة كبيرة أمام محطات البنزين و مستودعات الأنابيب وغيرها من مشتقات البترول، ولكن الآن لا توجد أى مشكلات فى قطاع البترول.

موقف مخزٍ جدا.. تعليق قوي من باحث بالشئون الإسلامية على حديث محمد حسين يعقوب بالمحكمة.. فيديو





قال محمد الدويك، باحث في الشئون الإسلامية، إن الإرهابيين الشباب كانوا أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسهم أمام القاضي أكثر من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه.



وأضاف الدويك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن تبرؤ الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع أفكاره كان موقفا مخزيا جدا، حيث إنه افتقد للشجاعة والمصداقية أمام القاضي.

مدحت العدل : "لعبة نيوتن" الأكثر اكتمالًا و"الاختيار 2" الأنجح فى مسلسلات رمضان







أكد الدكتور مدحت العدل، السيناريست والكاتب الفني، أنه يتعامل مع شباب الصاعد في عائلة العدل ويقدم لهم خبرته وهم يقدمون له الصعود والتمرد ووجه النظر المختلفة والخروج من طقوس القديم، منوهًا الى أن عائلته من فنانين الانتاج فى مجتمع المنصورة.

وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تداخلهم معًا في العمل يسبب الكثير من الاختلاط على الجمهور، حيث إن هناك من يتحدث معه في الانتاج وهو لا يعرف عنه، كما أن عائلة العدل الصاعدة بها مهندسة ديكور ومخرج صاعد.

غزوة الصناديق .. أحمد موسى يشن هجوما على الشيخ محمد حسين يعقوب : قتلوا الناس باسم الدين يا مولانا





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشيخ محمد حسين يعقوب وقت الاستفتاء على الدستور، قال مقولته الشهيرة من فوق المنير وقتئذ «غزوة الصناديق»، وعلق موسى: «قتلوا الناس باسم الدين يامولانا».

ورد موسى على المنتقدين للإعلام، بسبب عرض شهادة محمد حسين يعقوب، جلسة المحكمة في قضية «داعش إمبابة»، موضحًا أن دور الإعلام نقل الحقيقة وشهادة محمد حسين يعقوب دون مونتاج أو اجتزاء.

العليا للفيروسات تعلن خبرا سارا للمتعافين من كورونا .. فيديو





قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ، إن هناك طفرات وتحورات شديدة في فيروس كورونا قد تؤثر على فاعلية اللقاحات ضد كورونا ، مشيرا إلى أن فيروس كورونا في مصر لم يصل الي مرحلة التحور بشكل كبير .

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، قمنا بعمل عيادات بالمستشفيات الجامعية حول متلازمة ما بعد كورونا وسيتم افتتاحها خلال أسابيع قليلة ، بسبب ظهور أعراض عديدة بعد الشفاء من فيروس كورونا وأكثر هذه الأعراض تصيب الجهاز التنفسي .

تامر أمين لـ محمد صلاح في عيد ميلاده: فخر العرب ورافع راسنا





هنأ الإعلامي تامر أمين، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 29.

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فخر العرب أحلى حاجة انجبتها الكرة المصرية وهو اللي مشرفنا ورافع راسنا ".

بداية مفعول لقاح كورونا.. استشاري أوبئة يحذر من الإصابة بعد التطعيم ..فيديو







قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد الآن انخفاضا فى عدد إصابات كورونا، ولكن هذا الأمر لا يعنى انتهاء الفيروس.



وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن نتيجة عدم التزام المواطنين سيكون هناك ارتداد للإصابات، ولذلك نؤكد أن الجميع مطالب بـ ارتداء الكمامات.