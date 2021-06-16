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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. مخرج مصري عضوًا بلجنة تحكيم "كان" السينمائي.. سر تنازل محمود قابيل عن أجره في أحدث أعماله.. وتطورات الحالة الصحية لـ ممثل سعودي بعد توقف قلبه

محمود قابيل
محمود قابيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات الماضية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

التطورات الصحية لـ خالد سامى بعد دخوله فى غيبوبة وتوقف قلبه

 

حالة من القلق انتابت محبى الفنان السعودي خالد سامي، بعد دخوله فى غيبوبة منذ عدة أسابيع، إلا أن زوجته خرجت مؤخرا وطمأنت جمهوره على حالته الصحية.

 

وأكدت زوجته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أنه حتى الآن ما زال في غيبوبة إلا أن حالته الصحية تتحسن، إذ كتبت: “الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، مستجدات حالة خالد_سامي، من 27 رمضان انتكست حالته؛ مما استدعى إدخاله العناية المركزة، ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به- سبحانه- الرحيم القيوم المدبر أمور عباده”: . 

 

تركي آل الشيخ ينشر أول فيديو من كواليس «كوكو شانيل» لشريهان

 

شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بفيديو من كواليس مسرحية «كوكل شونيل» للفنانة شريهان .
 

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو الذي ظهرت فيه شريهان على خشبة المسرح   قائلا: "‏قريباً .. عودة النجمة شريهان ‎ بعد غياب طويل في مسرحية ‎#كوكو_شانيل على منصة ‎ برعاية ‎#هيئة_الترفيه ".

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روجينا بسالى:محمود قابيل تنازل عن أجره دعماً لـ "كان لك معايا"

 

بعد حصولهم على جوائز لجنة التحكيم وأفضل ممثلة من مهرجان فاتن حمامة السينمائى الدولى المُقام في لندن هذا العام، حل كل من الفنان القدير محمود قابيل والمخرجة روجينا بسالي والفنانة منة جلال صناع فيلم كان لك معايا  ضيوف على موقع صدى البلد ، فى  ندوة تم تكريمهم فيها عن العمل.

 

بيتر ميمى ينشر صورة جديدة مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمى.. شاهد

 

نشر المخرج بيتر ميمى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، تجمعه بالفنانين كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.

 

المخرج المصري سامح علاء عضواً بلجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الدولي

 

تم الإعلان عن اختيار المخرج المصري سامح علاء، ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائى الدولي في دورته القادمة.  

 

وكان المخرج المصري سامح علاء قد حصل على جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "كان" في دورته السابقة عن فيلم ستاشر.

المملكة العربية السعودية رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية نشرة الفن النجمة شريهان الفنان السعودي خالد سامي

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